أمين عام "التعاون الإسلامي" يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على رأس وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين بنيويورك التي تبدأ بعد غد الإثنين.

ويجري الدكتور يوسف العثيمين مباحثات ثنائية مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة على هامش أعمال الجمعية.

وستعقد الأمانة العامة للمنظمة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، عدداً من الفعاليات والاجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وفي مقدمتها الاجتماع التنسيقي السنوي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وتتصدر جدول أعمال المنظمة في نيويورك الأوضاع الراهنة في فلسطين والقدس، وجامو وكشمير، وأقلية الروهينجا، واعتداء أرمينيا على أراضي أذربيجان، واليمن، وسيراليون، ومالي والساحل، والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى قضايا السلام والحوار والمسلمين في أوروبا.

كما تتطرق اجتماعات المنظمة إلى مناقشة قضايا الشباب والأسرة والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان.