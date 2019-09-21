الجبير: لدينا قناعة أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وليس من اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير،السبت، أن الهجوم على شركة "أرامكو" يعد هجوما على العالم والبشرية، مشيرا إلى أن الهجوم ليس من اليمن.

وقال الجبير، في كلمة له بالرياض، إن السعودية لديها قناعة أن الهجوم جاء من الشمال وليس من اليمن، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" إيرانية.

وطالب إيران بأن تحدد كونها دولة أم راعي للإرهاب، محملا المجتمع الدولي المسئولية الكبيرة في وضع حد أمام التصرفات والهجمات العدوانية الإيرانية.

وأشار إلى أن الرياض لم تطلق أبدا صاروخا أو طائرة مسيرة باتجاه إيران، منوها إلى أن الهدف من وراء التحقيق في هجوم "أرامكو" هو التأكد من مكان انطلاق الهجوم.