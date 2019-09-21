الان تتابع الجبير: الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع ونُحمل إيران المسئولية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
حمل عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، إيران، مسؤولية الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، في المملكة العربية السعودية.
وقال الجبير ، في مؤتمر صحفي، إن الاعتداء على معملي أرامكو تم تنفيذه بأسلحة إيرانية.
وأضاف: أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني، ووصفته بالإرهابي.
واستطرد “الجبير” الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع ونُحمل إيران مسئولية هذا الهجوم.
وواصل: تم استهداف المملكة بـ 260 صاروخا بالستيا و150 طائرة مسيرة.
واستطرد وزير الدولة للشئون الخارجية: إيران تؤسس ميليشيات إرهابية في المنطقة.
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