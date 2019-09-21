الجبير: الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع ونُحمل إيران المسئولية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

حمل عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، إيران، مسؤولية الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، في المملكة العربية السعودية.

وقال الجبير ، في مؤتمر صحفي، إن الاعتداء على معملي أرامكو تم تنفيذه بأسلحة إيرانية.

Advertisements

وأضاف: أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني، ووصفته بالإرهابي.

واستطرد “الجبير” الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع ونُحمل إيران مسئولية هذا الهجوم.

وواصل: تم استهداف المملكة بـ 260 صاروخا بالستيا و150 طائرة مسيرة.

واستطرد وزير الدولة للشئون الخارجية: إيران تؤسس ميليشيات إرهابية في المنطقة.