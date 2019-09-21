مطاحن الكويت: مستعدون لأي تداعيات بالمنطقة

جدة - عمرو شويل كونا - الخليج 365:

أكدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية اليوم السبت استعدادها لمواجهة أي تداعيات قد تحدث بسبب الاوضاع في المنطقة عبر المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الذي يغطي ما بين 4 إلى 8 أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد – في تصريح صحفي – إن الكويت تولي الغذاء وأمنه أهمية كبيرة مطمئنا المواطنين والمقيمين في البلاد بتوافر منتجات الشركة وخصوصا الخبز العربي وبمعدلات تغطي أي زيادة في حجم الطلب.

Advertisements

وأوضح الزايد أن جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات لافتا الى ان لدى الشركة خطة عمل انتاجية ولوجستية لضمان تدفق منتجاتها الى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الاخرى بصورة مرضية.

وأشار إلى أن نجاح الشركة في ترجمة مفهوم الامن الغذائي على ارض الواقع خلال الازمات السابقة يدعو إلى ترسيخ الثقة بها كأداة حكومية معنية باستقرار الأمن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.

وأكد أن السياسة التي تتبعها الحكومة الكويتية في الحفاظ على أمنها الغذائي هي مثال تحتذى به دول المنطقة.