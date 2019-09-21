رئيس جامعة الأزهر: «الذكرى الهباب وأيام العذاب وغسل الفاكهة فى الكولدير» يكلفنا 20مليون جنيه

الموجز

في أول ايام الدراسة بجامعة الازهر، استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب من على البوابات الرئيسية فى أول أيام الدراسة.

توزيع أقلام

وقام رئيس الجامعة بتوزيع "أقلام" على الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا، مشيرا إلى أنه تم إصدار توجيهات لكافة الكليات بتسخير كافة إمكاناتها لخدمة الطلاب.

التسكين

وأكد رئيس الجامعة على حرص الإدارة على نجاح العام الدراسى، لافتا إلى أن الجامعة ستبدأ التسكين بالمدينة الجامعية من اليوم وهو ما كان لا يحدث فى الأعوام السابقة وهو بدء التسكين مع اول يوم دراسة، لافتا إلى أن الجامعة أعلنت جدول التسكين منذ أول أمس.

حزمة من الأنشطة

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وكشف عن استعدادات الجامعة بحزمة من الأنشطة وبرامج متعددة ونوعية تهدف إلى جذب الطلاب لممارسة الأنشطة والتى من أهدافها اكتشاف المهارات وصقلها وتدارس الخبرات بين الطلاب والتواصل المعرفى والثقافى والعمل الجماعى والتعاونى، وذلك لمساعدتهم على تنمية قدرات تحصيل العلم لدى الطلاب، حيث تسعى الجامعة للمشاركة فى جميع المسابقات، لافتا إلى قيام الجامعة بتنظيم "أتوبيس الأنشطة" وهو أتوبيس سيجوب الجامعة من أجل التعريف بجميع الأنشطة وحث الطلاب على المشاركة.

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن شباب اليوم هم أمل المستقبل، ونحن نهتم بشباب جامعة الأزهر، فنحن نعدهم للمستقبل وقيادة البلاد.

الطالح والصالح

وأضاف: أى جامعة بها الطالح وبها الصالح، ونحن ندعو دائما للاتجاه للصالح، لأن ديننا أمرنا بمصاحبة الصديق الصالح، كما يوجد لدينا مثل عامى يقول "الصاحب ساحب"، فلا يمكن أن ترتقى أى أمة إلا بالشباب.

20 مليون جنيه

وأضاف المحرصاوى، خلال كلمته للطلاب بأول أيام الدراسة: "الارتقاء بالجامعة يحتاج من الطالب الالتزام بالحضور والمذاكرة"، منتقدا بعض السلوكيات التى يقوم بها بعض الطلبة، والتى تؤدى إلى إهدار المال العام ككتابة الطلاب على الجدران بقاعات المحاضرات أو فى غرف المدينة الجامعية عبارات مثل "للذكرى الهباب وأيام العذاب"، كذلك غسل الفاكهة فى الكولدير أو القاء بقايا الطعام بالحوض، والتى تكلف الجامعة سنويًا صيانة فقط 20 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير كان من أولى صرفه فى أمور تساهم فى العملية التعليمية.