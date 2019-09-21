شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: جماعة الإخوان الإرهابية تخوض حربا مشبوهة ضد الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، أن جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها تخوض حربا مشبوهة ضد الدولة المصرية، مسخرة كل إمكانياتها، مدعومة من دول داعمة للإرهاب بترويج آلاف الشائعات لزعزعة الاستقرار ونشر اليأس والإحباط وسط جموع الشعب، مشيرا إلى أن كل محاولات أنصار الجماعة الإرهابية عبر منصات السوشيال ميديا والتى تستخدم فيها كافة أشكال ضرب الثقة والحرب النفسية للمصريين ومحاولات التشكيك فى قياداتهم، لكنها أصبحت والعدم سواء بعد رفض المصريين لكلامهم وأكاذيبهم عبر المواقع المختلفة.

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وأضاف الهريدى، أن الفشل يلاحق جماعة الإخوان الإرهابية فى كل دعواتهم للخروج فى الشوارع والميادين وذلك لضرب الاستقرار واستهداف مقدرات الوطن وضرب النجاحات التى حققها الشعب المصرى بفضل قياداته الواعية والتى أصبحت حديث العالم فى الفترة الحالية.

وأكد رئيس حزب حماة الوطن، ضرورة توعية المواطن وذلك لتفادى وقوعه فريسة لتلك الشائعات، وعدم تصديق ما يتم تداوله من أخبار ومشاركتها إلا بعد التأكد من مصدرها ولا يجعل مستخدم السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعى مصدر أخبار ومعلومات له لما يبث عليها من أكاذيب مضللة، مطالبا جموع المصريين بالاصطفاف خلف الرئيس السيسى الذى أنقذ مصر لمواجهة التحديات وحافظ على النسيج الوطنى، وحمى مصر من الفتنة الطائفية لأن حروب الشائعات والمؤامرات والأكاذيب لم تنتهى وان قوى الشر تتبادل الأدوار وتغير الأقنعة بهدف واحد ثابت ومستمر لإسقاط وتدمير الدولة الوطنية المصرية تنفيذًا لأهداف وأحلام قوى الشر والكارهين لمصر.