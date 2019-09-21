شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: حملة الإخوان فشلت ومصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن حملة جماعة الإخوان ضد مصر فشلت فشلا ذريعا، مشددا على أن مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار.

وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبى حقيقى للدولة المصرية ومؤسساتها".

وأوضح قرقاش: "مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبى الممول خارجيا".