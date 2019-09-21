شكرا لقرائتكم خبر عن الأناضول تزيف الحقائق.. نشرت صورا تعود لـ2017 باعتبارها تظاهرات فى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت وكالة الأناضول التركية، أحد الأدوات الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بالأمس عبر موقعها ، صورا لتجمعات فى ميدان التحرير يعود تاريخها إلى عام 2017 ، باعتبارها صور تم التقاطها بالأمس فى ميدان التحرير.

الغريب أن الوكالة التركية تعمدت إبراز هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بل والترويج لها عبر الإعلانات المدفوعة بموقع الفيس بوك.

يأتى ذلك استمرارا لمسلسل الأكاذيب التى يروجها الإعلام الإخوانى، والموالين له من الخارج، لمحاولة إسقاط الدولة المصرية، من خلال ترويج صور وفيديوهات قديمة والترويج لها باعتبارها صورا حديثة.