أردوغان: إكمال التحضير لعملية عسكرية في سوريا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن "أنجاز التحضير لعملية عسكرية شمال ​سوريا​ ضد المسلحين ​الأكراد​"، مؤكدا أن "​تركيا​ لا تريد مواجهة مع ​الولايات المتحدة​، لكنها لن تتجاهل دعمها للإرهابيين".

ولفت إلى "إننا سنطهر أراضي شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية التي تتحرش بنا وتخلق المشاكل في منطقتنا، وكلنا ثقة بذلك"، مشيراً إلى ان "استعداداتنا انتهت على طول حدودنا مع سوريا وكما هو معلوم ​واشنطن​ شريكتنا الاستراتيجية، ونحن معا في ​الناتو​، وواصلنا شراكتنا هذه السنوات الطويلة، وليست لدينا رغبة بمواجهة الولايات المتحدة".

وأضاف "لكن لا يمكننا تجاهل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية في مكان لم تدع إليه، دعمها لتنظيمات مثل ​وحدات حماية الشعب​، ​حزب العمال الكردستاني​ واضح للعيان"، مشيراً إلى "إنني قلت للرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، إن واشنطن أرسلت آلاف ​الشاحنات​ المحملة بالأسلحة للمسلحين الأكراد لم يكن باستطاعتنا شراء مثل هذه الأسلحة مقابل أموال، وأنتم تقدمونها للتنظيمات الإرهابية مجانا".

وشدد على أنه "واثق من أن الخطوات التي ستخطوها تركيا شمال وشمال شرق سوريا "ستقصم ظهر التنظيم الإرهابي إلى حد كبير".