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سفارة السعودية بفرنسا حذرت رعاياها من الاقتراب من المناطق التي تشهد احتجاجات

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حذرت ​السفارة ​ في ​فرنسا​، رعاياها الموجودين في ​باريس​ من "الاقتراب من مناطق الاحتجاجات التي تشهدها اليوم السبت العاصمة الفرنسية" موصية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة، وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات اليوم السبت.

ووضعت أرقام هواتف للاتصال بها في الحالات الطارئة وهي: 0033626238195، 0033673656324.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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