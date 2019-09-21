حذرت السفارة السعودية في فرنسا، رعاياها الموجودين في باريس من "الاقتراب من مناطق الاحتجاجات التي تشهدها اليوم السبت العاصمة الفرنسية" موصية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة، وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات اليوم السبت.
ووضعت أرقام هواتف للاتصال بها في الحالات الطارئة وهي: 0033626238195، 0033673656324.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بفرنسا حذرت رعاياها من الاقتراب من المناطق التي تشهد احتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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