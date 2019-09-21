سفارة السعودية بفرنسا حذرت رعاياها من الاقتراب من المناطق التي تشهد احتجاجات

حذرت ​السفارة السعودية​ في ​فرنسا​، رعاياها الموجودين في ​باريس​ من "الاقتراب من مناطق الاحتجاجات التي تشهدها اليوم السبت العاصمة الفرنسية" موصية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة، وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات اليوم السبت.

ووضعت أرقام هواتف للاتصال بها في الحالات الطارئة وهي: 0033626238195، 0033673656324.