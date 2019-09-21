الداخلية العراقية: اعتقال 6 من داعش غربي الموصل

اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن "اعتقال ستة من عناصر داعش في الجانب الغربي من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد"، موضحةً أن "قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية ام الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى تمكنت من القاء القبض على 6 عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية".
وأوضحت أن "العملية تمت خلال مداهمة وتفتيش مناطق 17 تموز و30 تموز والهرمات والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة في الجانب الايمن لمدينة الموصل"، مشيرةً إلى ان "المعتقلين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل واحدهم كان اختصاصه سلاح قناص ضد قواتنا الأمنية في معارك تحرير نينوى".
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