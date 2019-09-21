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القضاء التونسي يبدأ نظر طعون المرشحين بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة

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اشار المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح تأكيده أن "الدوائر الاستئنافية انطلقت في جلسات المرافعة فيما يخص الطعون الستة المقدمة في إطار نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ الأولية".

وأضاف الغابري: "جلسات المرافعة علنية يقع فيها الاستماع لأطراف النزاع الانتخابي، وهم من جهة محامو القائمين بالطعن، ومحامو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والأطراف المتداخلة في النزاع"، معتبرا أنه "من المنتظر أن يقع صرف الطعون للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة أقصاها الاثنين 23 أيلول"، ومؤكدا "إذن يوم الاثنين 23 أيلول سيقع التصريح بالأحكام وإعلام الأطراف بها".

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد الماضي وسط أجواء هادئة بحسب مختلف المراقبين المحليين والدوليين، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الثلاثاء، بتأهل المرشحين ​قيس سعيد​ و​نبيل القروي​ لجولة الإعادة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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