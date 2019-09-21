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سلطات ايران تنفي تعرض منشآتها النفطية والبنى التحتية لهجوم سيبراني ناجح

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نفى مركز "أفتا" التابع ل​رئاسة الجمهورية​ الايرانية "تعرض منشآتها النفطية و​البنى التحتية​ لـ"هجوم سيبراني ناجح"، موضحاً أنه "لم تكن هناك هجمات إلكترونية ناجحة على المنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية الحيوية في البلاد".

ودعا المركز جميع وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والصحف والناشطين الإلكترونيين إلى التأكد من دقة ​الأخبار​ عن طريق السلطات المختصة، قبل نشرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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