سلطات ايران تنفي تعرض منشآتها النفطية والبنى التحتية لهجوم سيبراني ناجح

نفى مركز "أفتا" التابع ل​رئاسة الجمهورية​ الايرانية "تعرض منشآتها النفطية و​البنى التحتية​ لـ"هجوم سيبراني ناجح"، موضحاً أنه "لم تكن هناك هجمات إلكترونية ناجحة على المنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية الحيوية في البلاد".

ودعا المركز جميع وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والصحف والناشطين الإلكترونيين إلى التأكد من دقة ​الأخبار​ عن طريق السلطات المختصة، قبل نشرها.