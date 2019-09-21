البطريرك العبسي غادر الى اميركا اللاتينية في جولة راعوية

غادر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ ​بيروت​ متوجها الى ​اميركا​ اللاتينية في جولة راعوية تشمل ​البرازيل​ و​الارجنتين​ ينتقل بعدها الى اميركا الشمالية للقاء ابناء الجالية في ​بوسطن​.

ومن المقرر، ان تستغرق الجولة شهرا يعود بعدها الى بيروت .