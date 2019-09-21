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البطريرك العبسي غادر الى اميركا اللاتينية في جولة راعوية

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غادر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ ​بيروت​ متوجها الى ​اميركا​ اللاتينية في جولة راعوية تشمل ​البرازيل​ و​الارجنتين​ ينتقل بعدها الى اميركا الشمالية للقاء ابناء الجالية في ​بوسطن​.

ومن المقرر، ان تستغرق الجولة شهرا يعود بعدها الى بيروت .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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