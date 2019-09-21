البطريرك العبسي غادر الى اميركا اللاتينية في جولة راعوية

غادر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بيروت متوجها الى اميركا اللاتينية في جولة راعوية تشمل البرازيل والارجنتين ينتقل بعدها الى اميركا الشمالية للقاء ابناء الجالية في بوسطن.
ومن المقرر، ان تستغرق الجولة شهرا يعود بعدها الى بيروت .
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