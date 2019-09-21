اللقيس سيتقدم بإدعاء للقضاء المختص بحق كل من أجرم بطبيعة جبال العيشية والريحان

أعلن وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ انه سيتقدم بإدعاء الى ​القضاء​ المختص بحق كل من أجرم في طبيعة جبال ​العيشية​ والريحان وقام بقطع الاشجار الحرجية المعمرة في هذه المنطقة في سبيل الكسب المادي عبر المرامل العاملة تحت غطاء رخص مؤقتة او خلافه".

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