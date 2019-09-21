اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ خلال استقباله وفودا بلدية واختيارية وشعبية وتربوية ان "الفرصة ما زالت مؤاتية لإنقاذ البلد خاصة وان الجميع يدرك دقة المشهد الاقتصادي المالي الراهن، مما يتطلب ترجمة حقيقية وآليات تنفيذية لما تم ويتم الاتفاق بشأنه". وشدد على "أهمية تجاوز العوائق المصطنعة والانصراف بسرعة الى تحقيق الأهداف المرجوة لمصلحة ​لبنان​ واللبنانيين"، مؤكداً أن "الحصار والضغوطات التي نتعرض لها تحتم علينا جميعا نبذ الخلافات والانقسامات لنتوحد اقله في رؤيتنا ومقاربتنا لقضايا وطننا وشعبنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بزي: الفرصة ما زالت مؤاتية لإنقاذ البلد خاصة وان الجميع يدرك دقة المشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.