بري عن جبل الريحان: لا يجوز التسلل وارتكاب جرائم بيئية على هذا النحو الخطر

تابع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ موضوع استئناف العمل بإحدى المرامل في منطقة العيشية في ​جبل الريحان​ مع الجهات المعنية، مشدداً على "ضرورة وقف العمل فوراً في ​المرامل والكسارات​ في المنطقة المذكورة وسواها من المناطق"، داعياً الى "وقف العبث البيئي بانتظار الإنتهاء من اقرار المخطط التوجيهي الذي لا يزال يدرس في ​مجلس الوزراء​"، قائلاً "لا يجوز التسلل وارتكاب جرائم بيئية على هذا النحو الخطر تحت ستار الرخص المؤقتة أو أي عنوان آخر".

وعلى صعيد آخر، استقبل بري رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ حيث جرى عرض للمستجدات السياسية والإقتصادية.

كما التقى الوزير السابق ​جوزف الهاشم​ الذي سلمه الورقة الحوارية التي أعدها حول ​الدولة المدنية​ انطلاقاً من المادة 95 من ​الدستور​.

والتقى ​السفير الجزائري​ احمد بوزيان حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية واخر التطورات.