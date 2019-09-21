بري عن جبل الريحان: لا يجوز التسلل وارتكاب جرائم بيئية على هذا النحو الخطر

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع استئناف العمل بإحدى المرامل في منطقة العيشية في جبل الريحان مع الجهات المعنية، مشدداً على "ضرورة وقف العمل فوراً في المرامل والكسارات في المنطقة المذكورة وسواها من المناطق"، داعياً الى "وقف العبث البيئي بانتظار الإنتهاء من اقرار المخطط التوجيهي الذي لا يزال يدرس في مجلس الوزراء"، قائلاً "لا يجوز التسلل وارتكاب جرائم بيئية على هذا النحو الخطر تحت ستار الرخص المؤقتة أو أي عنوان آخر".
وعلى صعيد آخر، استقبل بري رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للمستجدات السياسية والإقتصادية.
كما التقى الوزير السابق جوزف الهاشم الذي سلمه الورقة الحوارية التي أعدها حول الدولة المدنية انطلاقاً من المادة 95 من الدستور.
والتقى السفير الجزائري احمد بوزيان حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية واخر التطورات.
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