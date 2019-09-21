المقدح: لضرورة توحيد كافة الجهود لدعم الحراك ورفع معاناة الناس

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بان "نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح التقى وفدا من الحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة حيث جرى بحث آليات تطوير وتفعيل الحراك في المخيمات عموماً، لا سيما مخيم عين الحلوة، وكذلك توحيد الجهود ورص الصفوف لتعزيز التحركات وكيفية استثمار المفاوض الفلسطيني للتحركات لتحقيق مطالب الشارع الفلسطيني ونيل كافة حقوقه المدنية والانسانية وعلى رأسها إلغاء "اجازة العمل" لما لها من بعد سياسي والتأكيد على صفة اللاجئ للفلسطيني المقيم على الأراضي اللبنانية لحين عودته الى وطنه فلسطين".
وأكد اللواء المقدح "ضرورة توحيد كافة الجهود لدعم الحراك ورفع معاناة الناس رفع الظلم الواقع عليه نتجية القوانين المجحفة بحقه، موضحا بانه مع التحركات وضرورة توحيدها وتكاملها وذلك من خلال تنسيق الجهود بين كافة شرائح المجتمع والقيادة السياسية والمرجعيات الفلسطينية"، معتبرا "انها الطريقة الصحيحة لتقوية موقف القيادة السياسية ونقل مطالبهم للمعنيين".
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