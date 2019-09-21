يمق التقى الجماعة الإسلامية ولجنة عودة النازحين في طرابلس

استقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وفدا من قيادة الجماعة الإسلامية في طرابلس والشمال برئاسة الشيخ سعيد العويك، الذي قدم له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للبلدية، وتم البحث في الأمور التي تخص المدينة وضرورة العمل على إيجاد حلول مناسبة لها بأقصى سرعة ممكنة، وأكد يمق أن "يده ممدودة للتعاون مع المخلصين لما فيه خير المدينة" شاكرا "الجماعة على زيارتها وعلى دورها الريادي في مقارباتها لهموم المدينة وشجونها".
ثم التقى يمق، وفدا من اللجنة الاهلية لعودة النازحين في طرابلس تقدمه منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر نقولا الشدراوي ومسؤول اللجنة في طرابلس عفيف نسيم، والأعضاء مجدي العمري، معتز سعد الدين، رضوان كلسينا، طوني فياض، جورج دعبول والنقيب طوني محفوض.
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