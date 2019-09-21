نديم المنلا نفى عقد حوار اقتصادي سري بين المستقبل و"حزب الله"

لفت المستشار الاقتصادي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ​نديم المنلا​ إلى ان "إحدى الصحف نشرت أن الفريق الاقتصادي لرئيس ​الحكومة​ مكلف بحوار اقتصادي سري بين تيار "المستقبل" و"​حزب الله​"، مؤكداً أن "المعلومة غير دقيقة، وأن الحوار الجاري ليس سريا ويشمل كافة القوى السياسية في الحكومة ولا يقتصر على "حزب الله" ويتولاه الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة وليس تيار "المستقبل".

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