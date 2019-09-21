الخليل شدد على دور الجماعة الإسلامية في الحفاظ على الوحدة الوطنية

شدد الأمين العام لكتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ خلال لقائه وفد يمثل ​القيادة​ ​الجديدة​ للجماعة الإسلامية في قضائي ​حاصبيا​ ​مرجعيون​ برئاسة الشيخ شريف عطوي على "دور ​الجماعة الإسلامية​ في الحفاظ على الوحدة الوطنية وحرصه على التواصل الدائم معهم لما فيه خير المنطقة والوطن في مواجهة العدو الصهيوني الذي ما زال يحتل ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​".

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