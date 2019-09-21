شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة" تبث فيديوهات من مظاهرات 2011 وتروج لها.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكاذيب مستمرة تواصل قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، بثها عبر شاشاتها ومواقع التواصل الاجتماعى، لإثارة الفتنة والفوضى فى المجتمع المصرى، والاستعانة بفيديوهات قديمة وترويجها على أنها فيديوهات وصور حدثت بالأمس فى محافظات مصر، إلا أن أكاذيبهم ردت إليهم.

وكانت ضمن وقائع أكاذيبهم، بث قناة الجزيرة القطرية لفيديوهات لتظاهرات وقعت منذ سنوات، وترويجها على أنها بالأمس، كشف زيفهم جاء من المواطنين أنفسهم، الذين خرجوا عبر صفحاتهم ليوضحوا حقائق هذه القنوات الإرهابية.





وفى واقعة تكشف هذه الأكاذيب للقنوات الإخوانية، خرج الشاب المصرى "أحمد حلمى"، عبر صفحته، قائلا: "من شويه لقتنى في مظاهرة على قناة الجزيرة.. فعلا حصل.. بس ده في يناير"، هذه التدوينة كشفت كيف تقوم قناة الجزيرة بإعادة بث فيديوهات من أحداث قديمة والترويج لها على أنها مظاهرات فى الشارع المصرى حاليًا.