شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين أبو جاد: الجالية المصرية بأمريكا رفعت راية الوطنية أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، تحية لجميع المصريين المقيمين بمختلف المدن بالولايات المتحدة الأمريكية لتوافدهم إلى نيويورك لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "أبو جاد" فى بيان له، أن ما شوهد من المصريين بالولايات المتحدة الامريكية يؤكد حرصهم ووطنيتهم فى رفع اسم وعلم مصر أمام العالم كله، مؤكدا أن هناك المئات من رؤساء وزعماء العالم يشاركون سنويا فى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك ولكن لم يشاهد من مواطنى أى دولة مثلما يحدث من أبناء مصر الوطنيين بأمريكا بحرص كبير على استقبال الرئيس السيسى بهذه الحفاوة والطريقة غير المسبوقة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى كامل تقديره للجالية المصريه بالخارج بترك أعمالهم وقطع الآلاف من الكيلومترات احتراما وتأييدا لسياسات الرئيس السيسى داخليا وخارجيا.

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وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيويورك، للمشاركة فى الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى دورتها الرابعة والسبعين.

واحتشدت الجالية فى أمريكا، لاستقبال الرئيس السيسى ودعم وتأكيد تأييدهم لرئيس للجمهورية، لدى وصوله لمحل إقامته بنيويورك تمهيدا للمشاركة فى الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتواجد المئات من أبناء الجالية أمام مقر إقامة الرئيس بنيويورك، حاملين الأعلام المصرية ومرددين الأغانى الوطنية وكلمات التأييد "بنحبك يا سيسي" و"السيسى رئيسي".