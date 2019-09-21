حبس مدرب أحمال لاتهامه بانتحال صفة طبيب عظام بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية – محمد عوض:

أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس "مدرب أحمال رياضية "، اليوم السبت 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بانتحال صفة طبيب.

وألقي القبض على المدرب المنتحل صفة طبيب عظام، بعد شكوي من الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بوجود عيادة غير مسجلة ويديريها مدرب رياضي.

وتوصلت التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية ، إلى انتحال صفة طبيب وإدارة عيادة طبية لعلاج العظام والتخسيس دون صفة طبية، وواجه المدرب أتهام بانتحال صفة طبيب بعد مداهمة العيادة بوجود مأمور الضبط القضائي بوزارة الصحة وضبط وصفات طبية وأدوية وأعشاب علاجية.

وأمرت النيابة بالتحفظ على "الروشتات" والوصفات والأوراق المطبوعة داخل العيادة والأدوية والأعشاب، وتشكيل لجنة لفحص الأوراق والأعشاب الطبية المضبوطة.