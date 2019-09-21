"تعليم الأقصر".. تسليم الطلاب الكتب الدراسية دون التقيد بدفع المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تابع الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم السبت، انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، من داخل فصول مدرسة العوامية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية.

واطمأن "عايد" على انتظام المعلمين والطلاب من بداية الحصة الأولى، مؤكداً وصول الكتب الدراسية وتوزيعها للطلاب بالكامل دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية.

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وطالب وكيل الوزارة المعلمين بالتركيز على تنمية مهارات التفكير وصقل مهارات الطلاب وإعدادهم للمرحلة القادمة بالثانوية العامة.

وعرضت إدارة المدرسة مجموعة من المشكلات، التي تتعلق بالسور المدرسي والمنطقة الفاصلة بين مدرستي العوامية الإعدادية والعوامية الابتدائية، والتي تتراكم بها المخلفات.

وتواصل "عايد" مع هيئة الأبنية التعليمية التي استجابت بإرسال المهندس إسلام الدهرين رئيس القطاع إلى المدرسة، وجرى عمل المعاينة على أرض الواقع.