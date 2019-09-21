وسائل مواصلات ومقرات إقامة لطلاب جامعة الأزهر بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بتوفير وسيلة مواصلات لطلاب فرع جامعة الأزهر بمدينة الطور، لنقلهم من مدن أبورديس وأبوزنيمة وكذا توفير سكن لإقامتهم بمدينة الطور، إضافة إلى الوحدة السكنية التي كان قد جرى تخصيصها من قبل.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمبنى المؤقت الذي جرى تخصيصه ليكون مقرًا لفرع جامعة الأزهر، للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية، يرافقه اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء سيد الرافعي نائب مدير الأمن، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وهنأ المحافظ الطالبات بالعام الدراسي الجديد، وأشار إلى أن فرع الجامعة يضم كليات التربية والشريعة.

وطالب بالانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمبنى الجامعة في خلال أسبوع.