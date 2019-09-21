التظلمات حتى 30 أكتوبر.. وزير التموين: هذه أكثر أسباب حذف المواطنين من البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب التظلمات أمام المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين، حتى 30 أكتوبر القادم: "أي حد يقدر يدخل موقع الوزارة ويقدم التظلم".

وأضاف خلال افتتاحه 4 مراكز تموينية لتقديم خدمة متطورة، اليوم السبت، أن التظلمات يتم تقديمها على الكمبيوتر عبر الموقع الخاص بالوزارة، ولا يتم استقبالها عبر المكاتب الخاصة، مشيرًا إلى أن أكثر مشكلات المواطنين التي تسببت في الحذف من المنظومة، كانت بسبب استهلاك الكهرباء والتليفون.

ولفت إلى أن المواطن يستطيع الحصول على شهادة من شركة الكهرباء للتأكيد على أن الفاتورة جاءت مرتفعة بسبب التراكمات، وتقدم الشهادة مع التظلم عبر الموقع الخاص بالوزارة حتى يعود إلى المنظومة من جديد.

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يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتي تستهدف إقامة 30 مركز خدمة بنطاق محافظة الجيزة لتغطية كافة أحياء ومراكز المحافظة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي لتحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة متطورة لتقليل تدخل العنصر البشري ومحاولة للقضاء على الفساد المتواجد بالمكاتب.

كما تهدف خطة الوزارة، إلى تقديم خدمة آدمية ومتميزة للمواطنين، ويستهدف المركز الجديد تقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين ومنها استخراج بطاقات بدل تالف، وبطاقات بدل فاقد، والفصل الاجتماعي، وبطاقات المستجدين.

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