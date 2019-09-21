بالصور.. انطلاق الدراسة بـ ٦٢١ مدرسة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، إن عدد الطلاب بمدارس المحافظة يبلغ مليون و460 ألف طالب وطالبة، ينتظمون اليوم وغدًا في 3900 مدرسة.

وأضاف سعد، أن الدراسة انطلقت اليوم بعدد 621 مدرسة، وتنطلق غدًا في 3279 مدرسة أخرى، لتكون بذلك قد بدأت بجميع مدارس المحافظة.

وأجرى وكيل الوزارة، جولة داخل عدد من مدارس المحمودية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى تؤثر على سير العملية التعليمية.