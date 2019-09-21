ضبط 23 كيلو هيروين و470 متهما خلال مداهمة بؤر إجرامية ببحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية، شن حملاتها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله بكافة محافظات الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الأمن العام خلال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية" ضُبط خلالها 477 متهم وبحوزتهم:

فتم ضبط 54 قطع سلاح ناري. عبارة عن "8 بنادق آلية، 15 بندقية غير مششخنة، مسدس، 30 فرد محلى، 305 طلقة نارية مختلفة الأعيرة)، 5 قطع أسلحة بيضاء، 39) قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو "275،650 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر 370 جراما لمخدر الحشيش– 475 جراما لمخدر الهيروين)، وتنفيذ "4818" حكم قضائي متنوع، وضبط 6 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، وضبط 2 تشكيل عصابي، وتأمين تنفيذ (37) قرار إزالة، وضبط (1141) قضية متنوعة أخرى.

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وضُبط في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة 1549 قطعة سلاح ناري عبارة عن 172 بندقية آلية، 320 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 119 طبنجة – 938 فرد محلى الصنع – 4194 طلقة مختلفة الأعيرة – 2033قطعة سلاح أبيض)، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها ( 9 بنادق خرطوش - 2مسدس- 24 فرد محلي- 91 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع).

ونفذت الأجهزة الأمنية 569316 حكما قضائيا وذلك على النحو التالي، تم ضبط 2504 أحكام جنائية، 192446 حكم حبس، (296381) حكم غرامة، وضبط 77985 مخالفة.

وضُبط في مجال التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة 28 تشكيلًا عصابيًا ضموا 77متهمًا، ارتكبوا 155 حادث سرقة متنوع، وضبط 288 قضية أحداث، ضبط 22787 قضية مرافق عامة، وضبط 11 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 47 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 74 متهمًا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.