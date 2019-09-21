جامعة سوهاج تستقبل 58 ألف طالب في أول أيام العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تستقبل جامعة سوهاج، غدًا الأحد، ٥٨ ألف طالب وطالبة بجميع كلياتها، وسط استعدادات مكثفة وكرنفالات احتفالية منظمة احتفاء، بالطلاب الجدد والقدامى.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج إن إدارة الجامعة وجهت إمكانياتها لتنفيذ عدد من الخطط والبرامج لخلق البيئة الأكاديمية المناسبة لتحصيل الطلاب، وتهيئتهم للتفوق، مضيفاً أنه في بداية الأسبوع الأول من العام الدراسي سيجري تنظيم معسكر استقبال الطلاب الجدد والقدامى، وعقد لقاءات تعريفية بتاريخ الجامعة وطبيعة الحياة الجامعية وأماكن الكليات وأقسامها ونظام الدراسة بها، إضافة إلى التعرف على أهم المباني والإدارات داخل مقرات الجامعة القديم والجديد.

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وأشار "عزيز" إلى أنه جرى الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجديد لمباني الكليات والمدن الجامعية، وتجهيز الفصول والمدرجات وقاعات الدروس والمكتبات والمعامل والورش التدريبية، بمختلف الكليات، والتي بلغت تكلفتها ٣٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء وصيانة ١٦ أتوبيس لنقل الطلاب لمقر الجامعة الجديد بقيمة ٨ مليون جنيه.

من جانبه قال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه جرى الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية بالكليات وتوزيع الطلاب على الشعب والأقسام الدراسية، واستخراج البطاقات الجامعية، وإعلان نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات.

وأضاف "السيد" أن المدن الجامعية استعدت بكامل طاقتها لاستقبال ٥ آلاف طالب وطالبة، والتأكد من توافر وحدات للإدارة الطبية بالكليات تضم مجموعة متخصصة من الأطباء والصيدليات لخدمة الطلاب عند حدوث حالات طارئة.