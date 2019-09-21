سوهاج تستقبل 4 أفواج سياحية لزيارة المعالم الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبلت محافظة سوهاج اليوم السبت، 4 أفواج سياحية ضمت 162 سائحاً أجنبياً، خلال الأسبوع الماضي، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، اليوم السبت، إن الفوجين الأول والثاني ضما 68 سائحاً متعددي الجنسيات، زاروا المنطقة الأثرية بمركز البلينا، والتي تتكون من معبد سيتي الأول، معبد رمسيس الثاني، معبد الأزوريون، مضيفاً أن السياح توجهوا بعد ذلك إلى مدينة سوهاج للقيام بجولة حرة بكورنيش النيل، وزيارة متحف سوهاج القومي.

وكشف المتحدث الرسمي عن زيارة الفوجين الثالث والرابع والذي ضم 94 سائحاً ألمانيا المنطقة الأثرية بقرية عرابة أبيدوس بالبلينا، والكورنيش الشرقي، والمتحف القومي، معربين عن سعادتهم بالتعرف على عادات وتقاليد أهالي سوهاج من خلال جولتهم الحرة بالمدينة.