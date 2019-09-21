رويترز: أرامكو السعودية تكلف يو.بي.إس ودويتشه بإدارة دفاتر طرحها الأولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - وكالات :

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة أرامكو السعودية كلفت مجموعة يو.بي.إس وبنك دويتشه بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، مما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدما رغم الهجوم الأخير على اثنتين من منشآتها النفطية.

وقال أحد المصدرين إن أرامكو بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر.

وكانت رويترز قد ذكرت أن أرامكو اختارت تسعة بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية في الأسابيع الأخيرة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال الأربعاء الماضي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن المملكة لا زالت تدرس مواقع ثانوية لطرح أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة بعد الموقع الأولي في الرياض.

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وقال الجدعان "لا نزال ندرس خيارات السوق الثانوية" للمرحلة العالمية من الطرح العام الأولي مضيفا أن الحكومة ملتزمة بالصفقة.

وأضاف أن تأثير الهجوم على منشأتي أرامكو سيكون محدودا على اقتصاد السعودية.

وتابع قائلا "السعودية تجاوزت مواقف أسوأ بكثير مما نراه حاليا، التوقف بالنسبة للاقتصاد والإيرادات يساوي صفرا".

وتخطط أرامكو لطرح أسهم من الشركة في بورصات الرياض، فضلًا عن طرح أخر في إحدى البورصات العالمية.

وتتوقع المملكة أن يكون طرح نسبة من أرامكو هو الأكبر في التاريخ.