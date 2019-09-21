مصادر: إسقاط طائرة مسيرة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

أعلنت مصادر عسكرية سورية، إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي.

ونقلت قناة"روسيا اليوم" الإخبارية عن هذه المصادر، إنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة

المختصة وتفكيكها، تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار؛ لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.