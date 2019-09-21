أعلنت مصادر عسكرية سورية، إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي.
ونقلت قناة"روسيا اليوم" الإخبارية عن هذه المصادر، إنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إسقاط طائرة مسيرة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.