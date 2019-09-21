مفاوضات أوكرانيا روسيه لتبادل المعتقلين بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بلاتيكو، إن المفاوضات القادمة بشأن عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا تسير بشكل فعال للغاية.



وأضاف بلاتيكو ،في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت - "أود أن أخبركم أن العمل يسير بشكل فعال للغاية. لن أعلن عن أي شيء، لكنني آمل أن يكون لدينا المزيد من الأسباب التي تدعو للسرور قريبًا".



ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني فإن المفاوضات "حساسة للغاية"،

لذلك لا يشارك فيها شركاء أوكرانيا الأجانب، وصرح بأنه "علاوة على ذلك، فإن الشركاء ليسوا متحمسين للانضمام إلى تلك المحادثات الحساسة. كما ترون، تم اتخاذ قرارات صعبة، وقد يكون ثمن هذه القرارات باهظا في بعض الأحيان"، موضحا أنه يعني بذلك مبادلة فلاديمير تسيماخ، الذي اعتبرته هولندا في وقت سابق مشتبه به في تحطم الطائرة الماليزية MH17 عام 2014.



وكانت موسكو وكييف قد أجريتا عملية تبادل للمعتقلين بناءً على صيغة "35 مقابل 35" في 7 سبتمبر الجاري، وتم تكثيف التحضيرات لتلك العملية بعد تولي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي منصبه، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن هذه الخطوة قد تساعد في تحسين العلاقات الثنائية.

وفي 13 سبتمبر الجاري، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن روسيا وأوكرانيا قد تجريان عملية تبادل جديدة للمعتقلين، لكنه نوه إلى أن الإعداد لها سيتطلب الكثير من العمل والوقت.

