السفير الأمريكي لدى روسيا: موسكو وواشنطن ستتمكنان من الاتفاق على تمديد معاهدة "ستارت"

أكد سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون هنتسمان، أن (موسكو) و(واشنطن) ستتمكنان من الاتفاق على تمديد معاهدة (ستارت) المتعلقة بالحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، مشيرًا إلى الحاجة إلى عقد اجتماعات جديدة لحل هذه المسألة.
وقال هنتسمان، في تصريح لقناة دوجد التلفزيونية الروسية، اليوم السبت، بشأن احتمال عدم تمديد هذه المعاهدة:"لا أستطيع أن أتخيل أننا سنصل إلى مثل هذه الحافة"، موضحًا أنه يعتقد أن الولايات
وأضاف السفير الأمريكي لدى موسكو قائلا:"بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، من المستحيل الحديث عن بداية مرحلة جديدة في سباق التسلح".. مشيرا إلى أن الحقائق تؤكد أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل.
وأكد هنتسمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي أهمية كبيرة لقضية الحد من التسلح، حيث تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذا الموضوع.
يُذكر أن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت-3) التي جرى التوقيع عليها في عام 2010، ما زالت المعاهدة الوحيدة سارية المفعول بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الحد من الأسلحة.. وفي حين تنتهي مدة سريان هذه المعاهدة في فبراير عام 2021، لم تعلن الإدارة الأميركية شيئا بعد عن نيتها بشأن تمديد أو عدم تمديد تلك المعاهدة.
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