الأمن العراقي يعتقل 6 عناصر من "داعش" في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال ستة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن قوة مشتركة من تشكيلات
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