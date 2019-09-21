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دول خليجية تحذر رعاياها في باريس

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حذرت دول خليجية رعاياها الموجودين في باريس من الاقتراب من مناطق الاحتجاجات التي تشهدها اليوم السبت العاصمة الفرنسية، حسبما ذَكر موقع روسيا اليوم.

وأصدرت سفارة المملكة العربية في فرنسا، تحذيرًا بناء على البيان الصادر عن قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات

في باريس.

وأوصت السفارة المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة، وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات اليوم السبت.

ووضعت أرقام هواتف للاتصال بها في الحالات الطارئة وهي: 0033626238195، 0033673656324.

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كما أهابت سفارة الإمارات في باريس بمواطنيها الزائرين والمقيمين

لأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن وتجمعات المظاهرات في باريس وضواحيها.

وقالت في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في حالات الطوارئ يرجى التواصل مع السفارة على رقم الهاتف الخاص:
0033144340200.

وتعيش عاصمة الأنوار اليوم السبت على وقع احتجاجات دعت إليها حركة "السترات الصفراء"، وتزامنت مع مسيرة من أجل المناخ والاحتفالات بيوم التراث الأوروبي.

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