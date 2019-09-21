مالطا تنقذ مئات المهاجرين من البحر المتوسط

انقذت مالطا، صباح اليوم السبت، حوالي 262 مهاجراً من البحر، قبالة سواحها، بحسب ما ذكرت القوات المسلحة في مالطا.

وتحاول قوارب المهاجرين عبور البحر المتوسط ويأمل المهاجرون على متنها والقادم معظمهم من أفريقيا في الوصول إلى أوروبا.

وأنقذت قوارب تابعة لمالطا أربع مجموعات من المهاجرين، أمس الجمعة، وحتى صباح اليوم السبت .

وكان القارب الأول يقل 90 شخصاً، بينما القاربان الثاني والثالث كانا يقلان 78 و59 شخصاً على التوالي. وتم نقل 36 شخصاً آخرين إلى أحد قوارب الدورية التابعة لمالطا من السفينة الخيرية "أوشن فايكنج"، كان قد انتشلتهم أمس الجمعة،.

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وأضاف الجيش أنه تم نقل جميع الأطفال والنساء الذين كانوا على متن القوارب إلى المستشفى العام في مالطا، لكن يُعتقد أن حالتهم مستقرة.

وهذا يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استقبلتهم مالطا هذا الأسبوع إلى 459 شخصاً.

ومازال 182 آخرين تتقطع بهم السبل على متن القارب "أوشن فايكنج"، حيث تقول مالطا إنه لم يتم انتشالهم في مياه مالطا.

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