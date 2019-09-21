كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني: مستعدون "لأي سيناريو" وسط الأزمة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، إنه مستعد للقتال و"أي سيناريو" مع انهيار الصفقة النووية للبلاد مع القوى العالمية وزعمت الولايات المتحدة أن إيران كانت وراء هجوم نهاية الأسبوع على مواقع نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية وهزت أسواق الطاقة العالمية.

وقد نفت إيران تورطها في هجوم 14 سبتمبر الذي أعلن المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران مسئوليتها عنه. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الموجود في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، من أن أي هجوم انتقامي على إيران من قبل الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية سيؤدي إلى "حرب شاملة".

قال الجنرال حسين سلامي ان قواته نفذت "مناورات حربية ومستعدة لأي سيناريو". وأضاف: "إذا عبر أي شخص حدودنا، فسنضربهم".

ادعى ظريف في تغريدة أن السعودية لا تصدق مزاعمها بأن إيران كانت مسؤولة عن الهجوم على مواقع النفط السعودية.

وأوضح ظريف "من الواضح أنه حتى السعوديين أنفسهم لا يصدقون خيال التورط الإيراني"، مشيرًا إلى ما وصفه بأنه هجوم انتقامي سعودي على قوات الحوثيين في جنوب غرب اليمن.

يقول المحللون إن الصواريخ المستخدمة في هجوم 14 سبتمبر لن يكون لديها نطاق كاف للوصول إلى مواقع النفط في شرق المملكة العربية السعودية من اليمن الفقير. تم استخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار الأسلحة الإيرانية الصنع، على الرغم من أن المحللين يقولون إن هناك حاجة لمزيد من الدراسة لربطها بشكل نهائي بإيران.

وأضاف سلامي أن إيران لا ترغب في بدء صراع، لكنها بدت تحذر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من انها مستعدة.

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وقال "لن نتوقف حتى ندمر أي معتدي. ولن نترك أي مكان آمن.. لا تخطئ في تقديرنا ولا ترتكب خطأ".

أشار الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إلى أنه لا يميل إلى التصريح بضربة عسكرية فورية على إيران ردًا على الهجمات على صناعة النفط السعودية، قائلًا إنه يعتقد أن ضبط النفس "يظهر قوة أكبر بكثير"، وأنه يريد تجنب أي تدخل للحرب.

وتابع البنتاجون، أن الولايات المتحدة ستنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن.

وقال ترامب، الذي انسحب من الصفقة النووية قبل أكثر من عام، بشكل منفصل يوم الجمعة أن أمريكا "عاقبت للتو البنك الوطني الإيراني". لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها اتخذت إجراءات ضد البنك المركزي الإيراني.

سعى رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إلى تجاهل العقوبات الجديدة اليوم السبت. وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، قال هيماتي إن إعادة فرض العقوبات على البنك المركزي الإيراني تظهر أن الولايات المتحدة لديها نفوذ ضئيل.

