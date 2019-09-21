كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يلتقي بالقادة الأوروبيين في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات مع الزعماء الأوروبيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل في إطار مساعيه لتأمين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر.

وقال مسؤول بريطاني رفيع المستوى أن جونسون سيلتقي برئيس الوزراء الأيرلندي "ليو فارادكار" ورئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والألمانية "أنجيلا ميركل" يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال المسؤول: "ما يعطي هذا الفرصة لرئيس الوزراء هو التحدث إليهم على مستوى القادة حول ماهية بعض مقترحاتنا".

وأضاف: "ليس لدينا أي أوهام بأن هناك الكثير من العمل المريع الذي يجب القيام به ويجب أن تنظر إلى المناقشات في الجمعية العامة كجزء من عملية مستمرة."

وعد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة، ويسعى إلى إجراء تغييرات على الاتفاق الذي توصل إليه سلفه تيريزا ماي مع بروكسل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت بريطانيا بتبادل الوثائق الفنية مع بروكسل التي طرحت أفكارها للتعامل مع القضية الخلافية المتمثلة في الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا. ولم تكن هذه هي المقترحات القانونية المكتوبة الرسمية التي طلبتها بروكسل.

Advertisements

وقال المسؤول البريطاني أن محادثات نيويورك ستكون فرصة لمناقشة الأفكار الواردة في الأوراق، والتي شملت الأغذية الزراعية والجمارك والسلع المصنعة.

وقال المسؤول: "إنهم يقدمون قدرًا كبيرًا من التفاصيل حول ما نقترحه كطريقة محتملة للمضي قدما".

وأوضح أيضًا: "من الواضح أن ما يبعث على التشجيع هو أنه من الواضح أن جميع الأطراف ترغب في محاولة التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فإن العبء الآن هو على الجميع أن يعملوا بجد لمحاولة إيجاد طريقة."

وفي نيويورك، سوف يلقي جونسون كلمة في اجتماع الإفطار لكبار رجال الأعمال البريطانيين والأمريكيين يوم الثلاثاء، حيث سيوضح خلاله السبب وراء الاستثمار في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعقد محادثات ثنائية مع قادة من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أرديرن.

