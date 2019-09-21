كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي يبحثان العلاقات التجارية والأمنية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" برئيس الوزراء الأسترالي في زيارة الدولة الثانية لإدارته فقط، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الحليفين في الوقت الذي تقابل فيه واشنطن بكين وطهران.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب وسكوت موريسون الأمن والتجارة، حيث زاد تأكيد الصين المتزايد، وخاصةً في بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة، والمخاوف داخل المنطقة والولايات المتحدة.

ومن المقرر أيضًا أن يصدر الزعماء خطة تهدف إلى تأمين إمدادات المعادن الأرضية النادرة، حيث تتزايد المخاوف من أن الصين، أكبر معالج ومنتج للمعادن في العالم، قد تقطع شحنات السلع الثمينة.

وقبل أيام من الزيارة، أعلنت لافتة كُتبت عبر السفارة الأسترالية في واشنطن "100 عام من العلاقات الناجحة"، احتفل ترامب بوصول موريسون إلى الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض بتحية 19 بندقية وعروض فرقة مارين الأمريكية لأناشيد كل دولة.

وقال "باتريك بوتشان"، زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إنه رمز للغاية حيث تكمن العلاقة في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن زيارة موريسون الرسمية كانت الثانية بعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العام الماضي.

ورئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القاعة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية في 20 سبتمبر 2019.

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وأضاف: "لقد لعبت أستراليا لعبة ذكية للغاية مع ترامب"، مشيرًا إلى أن البلاد قد تجنبت انتقاده مباشرة، على عكس بعض النظراء الأوروبيين.

والتقى الاثنان أيضًا على هامش مجموعة العشرين في يونيو، مما عزز العلاقات الدافئة التي لم يتمتع بها ترامب مع سلف موريسون، مالكولم تيرنبول. وقام ترامب بتوبيخ تورنبول في فبراير 2017 بسبب اتفاق ثنائي للاجئين قبل إنهاء محادثتهم الهاتفية فجأة.

ووافقت استراليا الشهر الماضي أيضا على الانضمام إلى تحالف لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من التهديدات التي تمثلها إيران في مضيق هرمز بعد سلسلة من الهجمات التي ألقيت واشنطن باللوم فيها على طهران.

وخلال زيارة قام بها إلى بومبيو الشهر الماضي إلى سيدني ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تعهدت الولايات المتحدة وأستراليا بتعزيز معارضة الأنشطة الصينية في المحيط الهادئ.

وأغضبت الصين المنطقة وأغضبت الولايات المتحدة بتركيب معدات عسكرية وغيرها من المنشآت على جزر اصطناعية صنعتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

كما تشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بالقلق من أن الصين تستخدم المساعدات الخارجية لتأمين نفوذ أكبر على دول المحيط الهادئ الصغيرة التي تسيطر على مساحات شاسعة من المحيط الغني بالموارد.

وعدت أستراليا، تقليديًا القوة الرئيسية في جنوب المحيط الهادئ، بما يصل إلى 3 مليارات دولار أسترالي (2 مليار دولار) في شكل منح وقروض لمواجهة ما تصفه واشنطن بـ "دبلوماسية قروض يوم الدفع" للصين.

ولكن موريسون ضغط على ترامب لإنهاء حربه التجارية مع الصين، التي عصفت بالأسواق وأضرت بالنمو العالمي.

