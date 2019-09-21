كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة: سنساعد السلفادور على معالجة المزيد من طالبي اللجوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت الولايات المتحدة والسلفادور على محاولة الحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من خلال تعزيز قدرة السلفادور على توفير ملتمسي اللجوء، ولكنهم لم يفصّلوا أي إجراءات ملموسة.

وقال كيفن ماكالينان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بالنيابة للصحفيين في واشنطن بعد توقيع وثائق مع وزير الشؤون الخارجية في السلفادور ألكسندرا هيل: "جوهر هذا هو الاعتراف بتطوير السلفادور لنظام اللجوء الخاص بهم والالتزام بمساعدتهم في بناء تلك القدرة".

وأضاف أن "الأفراد الذين يعبرون السلفادور يجب أن يكونوا قادرين على طلب الحماية" في دولة أمريكا الوسطى حتى لو كانوا يعتزمون تقديم طلب للجوء في الولايات المتحدة.

ولم يقل أي من المسؤولين متى سيتم سريان الترتيب أو يقدم تفاصيل حول كيفية إدارته. ولم يكن من الواضح كيف ستعمل مثل هذه الصفقة، بالنظر إلى أن معظم المهاجرين من البلدان الأخرى يسلكون طرقًا تتجنب عبور السلفادور الصغيرة المنكوبة بالفقر.

وقال هيل لرويترز لدى مغادرته حفل التوقيع وسنقوم بإعداد التفاصيل التشغيلية، مضيفًا: "هذا مجرد اتفاق واسع."

وتمثل الاتفاقية أحدث الجهود التي بذلها ماكالينان لإبرام صفقات الهجرة مع بلدان المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى - غواتيمالا وهندوراس والسلفادور - حيث انطلق العديد من المهاجرين الذين وصلوا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ولقد جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنفاذ قوانين الهجرة عنصرًا أساسيًا في إدارته وهو يحث على وقف تدفق المهاجرين - كثير منهم عائلات - إلى الولايات المتحدة. ووصلت المعابر الحدودية إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام، مما أحبط ترامب.

ووقعّت غواتيمالا على صفقة تسمى "دولة ثالثة آمنة" مع الولايات المتحدة تطلب من طالبي اللجوء الذين يسافرون عبر غواتيمالا في الطريق إلى الحدود الأمريكية المكسيكية طلب اللجوء في غواتيمالا أولًا، بدلًا من الولايات المتحدة. لكن الكونغرس الغواتيمالي لم يصدق على الصفقة.

وقالت وزارة الخارجية في هندوراس والسفارة الأمريكية في بيان مشترك أن هندوراس، في الوقت نفسه، عقدت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الهجرة هذا الأسبوع والتي ستستمر إلى ما بعد ذلك.

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من بين الموضوعات قيد المناقشة إمكانية مطالبة المهاجرين الكوبيين بطلب اللجوء في هندوراس بدلًا من الولايات المتحدة.

نقلا عن مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تنتقم من صادرات هندوراس، صرح رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز للتلفزيون المحلي يوم الخميس أن هناك حاجة لاتفاق على مستوى المنطقة مع المكسيك وغواتيمالا والولايات المتحدة، نظرا لأعداد متزايدة من المهاجرين من كوبا وأفريقيا تعبر أمريكا الوسطى للوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال هيرنانديز: "لذلك نعتقد أن هندوراس يجب أن تصبح أيضًا بلدًا آمنًا لتجنب أن يصبح الوضع أكثر تعقيدًا".

وانتقد دعاة الهجرة هذه الصفقات، قائلين أن دول أمريكا الوسطى حيث يفر الكثير من الناس من العنف والفقر والفساد المستشري، ليست لديهم القدرة على معالجة المزيد من طلبات اللجوء ولا يمكنهم ضمان سلامة المهاجرين المستضعفين.

وقال "دوغلاس ريفلين"، المتحدث باسم مجموعة أمريكا صوت المؤيدة للهجرة ومقرها واشنطن، عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة والسلفادور: "الهدف الحقيقي للولايات المتحدة هو التأكد من أن طلبات اللجوء هذه لا تُسمع أبدًا في محكمة أمريكية".

وتعد السلفادور، التي تضم 6.6 مليون شخص، واحدة من أكثر دول العالم عنفًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العصابات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمخدرات والابتزاز.

ونظرًا لأن الحكومة الأمريكية تابعت الصفقات، فقد أصدرت وزارة الأمن الداخلي بالتوازي قاعدة تمنع معظم المهاجرين من الحصول على اللجوء الأمريكي إذا لم يبحثوا عن ملاذ آمن في أي بلد مروا به أولًا.

وتنجز القاعدة نفس الشيء تقريبًا مثل الاتفاقات، ولكنها واجهت تحديات قانونية. ومنعت محكمة اتحادية في البداية تنفيذ القاعدة، ولكن المحكمة العليا في 11 سبتمبر سمحت بتنفيذها أثناء استمرار الطعن في المحكمة.

