صدام رباعي الصدارة والظهور الأول لـ”الماص”.. أبرز مواجهات اليوم من القسم الثاني

تجرى اليوم السبت، ست مباريات من الجولة الثانية للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني، والتي تعد بالإثارة والتشويق، خاصة وأنها تشهد اصطدام رباعي الصدارة.

ويستقبل الوداد الفاسي العائد بفوز ثمين الأسبوع الماضي، من مدينة خنيفرة أمام شباب الأطلس المحلي، قوامه ثلاثة أهداف لواحد، يستقبل شريكه في الصدارة أولمبيك الدشيرة، الذي تغلب في الجولة الماضية على ضيفه شباب السوالم بهدف دون رد.

وفي مواجهة ثانية تجمع بين المتصدرين الآخرين، يحل شباب بنجرير الفائز على الراسينغ البيضاوي بهدفين مقابل هدف، ضيفا على اتحاد الخميسات، الذي هزم مضيفه الاتحاد البيضاوي بثلاثة أهداف لاثنين.

أما المباريات المتبقية، فتبحث من خلالها كل الأندية عن انتصارها الأول، إذ يستقبل النادي القنيطري المتعادل مع جمعية سلا، ضيفه شباب أطلس خنيفرة، ويرحل الاتحاد البيضاوي إلى مراكش لمواجهة الكوكب، الذي عاد بتعادل من المحمدية، أمام الشباب المحلي.

ويواجه الراسينغ البيضاوي، الجمعية الرياضية السلاوية، بينما تشكل الدورة الظهور الأول للمغرب الفاسي، بعدما تم تأجيل مباراته أمام شباب الريف الحسيمي الأسبوع الماضي، حيث يحل “الماص” ضيفا على شباب السوالم.