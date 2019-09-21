- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
خلال العملية التي تعد الخامسة المنطقة، تم أمس الجمعة بجماعة سيدي موسى بالمحمدية، حجز أزيد من 490 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بالإضافة الى الآليات التي تُستعمل في انتاجها.
وقالت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في بلاغ لها، إن السلطات قامت بتشميع المعمل السري، وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.
وأوضح المصدر بأنه تم ضبط المعمل سري لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بدوار العثامنة، جماعة سيدي موسى بن علي، بعمالة المحمدية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط معمل سري لإنتاج الأكياس البلاستيكية بالمحمدية.. وحجز 490 كيلوغراما- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.