ضبط معمل سري لإنتاج الأكياس البلاستيكية بالمحمدية.. وحجز 490 كيلوغراما- صور

خلال العملية التي تعد الخامسة المنطقة، تم أمس الجمعة بجماعة سيدي موسى بالمحمدية، حجز أزيد من 490 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بالإضافة الى الآليات التي تُستعمل في انتاجها.

وقالت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في بلاغ لها، إن السلطات قامت بتشميع المعمل السري، وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.

وأوضح المصدر بأنه تم ضبط المعمل سري لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بدوار العثامنة، جماعة سيدي موسى بن علي، بعمالة المحمدية.