في أول موقف رسمي لدولة أجنبية من التظاهرات التي شهدتها مصر، مساء أمس الجمعة، خرج مسؤول إماراتي ليتهم جماعة الإخوان المسلمين وأطرافا خارجية بمحاولة استهداف مصر.
وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن “حملة جماعة الإخوان المنظمة ضد مصر فشلت”، متهما الإعلام الحزبي الممول من الخارج ببث واقع غير الذي تعيشه مصر.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صباح اليوم السبت: “حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها”.
وأضاف قرقاش: “مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا”.
وشهدت مصر ليلة أمس الجمعة مظاهرات عمت أبرز الميادين في مختلف المحافظات، أبرزها ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة والذ تمكن المتظاهرون من الوصول إليه لأول مرة منذ ست سنوات رافعين شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وواجهت قوات الأمن التظاهرات بإلقاء قنابل الغاز، فيما أكدت وكالات أنباء دولية إلقاء القبض على عدد من النشطاء خلال هذه الأحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإماراتي متهما “الإخوان”: الواقع في مصر غير ما يروج له الإعلام الحزبي الممول خارجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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