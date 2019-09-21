سورية: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جبل الشيخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جبل الشيخ في ريف القنيطرة الشمالي.
وجاء أن الجهات المختصة قامت ب"تفكيك طائرة مسيرة بعد السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ".
ونقلت عن مصدر ميداني قوله إن "الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة، ومن خلال الرصد والمتابعة، تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها".
وأضاف المصدر، بحسب الوكالة، أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة "C4" الشديدة الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.
يشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية وهجمات صاروخية كثيرة على سورية، لكنها لكنها نادرا ما تؤكد ذلك. وتدعي أنها تستهدف قواعد القوات الإيرانية وحزب الله وإرساليات الأسلحة، وخاصة الدقيقة، إلى لبنان.
وكان قد خلص تحقيق حكومي لبناني، الخميس الماضين إلى أن طائرتين إسرائيليتين مسيرتين كانتا في مهمة هجومية عندما تحطمتا في العاصمة، بيروت، الشهر الماضي، إحداهما كانت مسلحة بنحو 4.5 كيلوغرام من المتفجرات.
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