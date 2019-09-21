شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة تجارة وصناعة حضرموت تؤيد قرارات المحافظ.. بيان والان مع التفاصيل

أصدرت غرفة صناعة وتجارة حضرموت، بيانا تأييديا للمحافظ لقرار منع تصدير النفط للحكومة، فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

في ظل ما تشهده حضرموت من تردي في جميع الخدمات ، وتخلي الحكومة عن التزاماتها وكان آخرها إيقاف حصة حضرموت من بيع النفط وغيرها من المطالب الحقوقية لحضرموت، بالرغم مما تقدمه حضرموت وترفد به موازنة الدولة بالنصيب الأوفر من الموارد مما دعا قيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة في سعادة اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى اتخاذ القرار التاريخي والشجاع بإيقاف تصدير نفط حضرموت .

وعليه :

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فإن غرفة تجارة وصناعة حضرموت وكافة منسوبيها والوسط التجاري والصناعي والاستثماري بحضرموت يؤيدون ويباركون هذا القرار التاريخي وكل الخطوات التي تتخذها السلطة المحلية بحضرموت ويناشدون فخامة رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي سرعة الاستجابة العادلة والمشروعة لتلك المطالب .

والله من وراء القصد من قبل ومن بعد ،،،

وبالله التوفيق ،،،

صادر عن

غرفة تجارة وصناعة حضرموت