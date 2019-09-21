البرلمان يصوت على تشكيل لجنة لحماية المنتوج المحلي

اعلن النائب عدنان فيحان، السبت، ان مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة لحماية المنتوج المحلي. وقال فيحان في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت اليوم على تشكيل لجنة لحماية المنتوج المحلي العراقي". Advertisements واضاف ان "اللجنة مكونة من اعضاء في لجنتي الاقتصاد والمالية النيابتين اضافة الى اعضاء في مجلس النواب". وكشف النائب زياد الجنابي، اول امس الخميس، عن "مؤامرة" على المنتوج المحلي من قبل متنفذين ، فيما دعا مجلس النواب الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتشريعية.



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