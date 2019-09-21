انتقد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، السبت، تقاضي متقاعدين خدموا العراق 40 سنة راتبا شهريا قدره 400 الف دينار، فيما دعا الحكومة الى الاسراع بارسال مشروع تعديل قانون التقاعد الى البرلمان.
وأضاف الشمري، أن "ليس من المعقول من افنى عمره وشبابه وخدم العراق ٤٠ سنة يتقاضى راتب ٤٠٠ الف دينار، وأغلبهم مرضى في السكر والضغط وغيرها من الامراض، فهي لا تكفي لهم لبدل الإيجار أو العلاج، ومن خدم سنين قليلة جدا يأخذ ملايين كثيرة".
وأوضح، أن "على مجلس النواب ان يتحمل المسؤولية في حال تأخير ارسال تعديل قانون التقاعد ام هو يأخذ دوره ويشرع تعديل هذا القانون، فهناك الاف المتقاعدين يعانون الأمرين".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب ينتقد منح متقاعدين 400 الف ويدعو للإسراع بارسال تعديل قانونهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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