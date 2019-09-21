نائب ينتقد منح متقاعدين 400 الف ويدعو للإسراع بارسال تعديل قانونهم

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضرته الخليج 365، "يجب على الحكومة العراقية الاسراع في ارسال تعديل قانون التقاعد رقم ٩ وتحديدا في الفقرة التي تحدد سلم الرواتب".

وأضاف الشمري، أن "ليس من المعقول من افنى عمره وشبابه وخدم العراق ٤٠ سنة يتقاضى راتب ٤٠٠ الف دينار، وأغلبهم مرضى في السكر والضغط وغيرها من الامراض، فهي لا تكفي لهم لبدل الإيجار أو العلاج، ومن خدم سنين قليلة جدا يأخذ ملايين كثيرة".



وأوضح، أن "على مجلس النواب ان يتحمل المسؤولية في حال تأخير ارسال تعديل قانون التقاعد ام هو يأخذ دوره ويشرع تعديل هذا القانون، فهناك الاف المتقاعدين يعانون الأمرين".