الحلبوسي يوجه بضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الحلبوسي وجه بضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن".

وكانت كتلة سائرون النيابية اعتبرت، اليوم السبت، أن "التقصير" الحكومي في حل أزمة السكن كان سبباً رئيسياً في "التجاوزات والعشوائيات السكنية" من قبل مواطنين، داعيةً الحكومة إلى إيقاف هدم دور المواطنين لحين إيجاد حلول مناسبة لهذا الملف.



وفي سياق منفصل، أضاف المصدر أن "الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة الجهات الأمنية المعنية يوم غد حول ملف الخروق الأمنية الأخيرة، وعلى اللجنة تقديم تقريرها في جلسة يوم الاثنين كفقرة أولى على جدول الأعمال".

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة (20 أيلول 2019)، داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة اخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.